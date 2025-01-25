الدوري الفرنسي
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3 - 2
ن م
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M. Akliouche 15'M. Biereth 52'جولوفين أندريه 56'
M. Nagida 45' + 1'A. Gouiri 67'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

موناكو v رينالنتائج والإحصائيات,