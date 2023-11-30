الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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Kristian Eriksen 82', 87'
Juninho 11'Bahlul Mustafazade 90' + 5'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

مولدي v إف ك كاراباكالنتائج والإحصائيات,