كأس أمم إفريقيا
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2 - 2
ن م
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Geny Catamo 90' + 1' (جزاء)رينيلدو ماندافا 90' + 4'
جوردان آيو 15' (جزاء), 70' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

موزمبيق v غاناالنتائج والإحصائيات,