كأس أمم إفريقيا
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2 - 3
ن م
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Sidi Amar 43'Aboubakary Koita 58'
Dala Gelson 30', 50'Gilberto 53'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

موريتانيا v أنجولاالنتائج والإحصائيات,