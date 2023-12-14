الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
ن م
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مروان محسن 17'
Mohamed Shokry 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

مودرن سبورت v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,