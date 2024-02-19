الدوري المصري الممتاز
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
Ali Zaazaa 12'Ahmed Atef 36'
Mohamed Salem 33'Joseph Ochaya 45' + 9' (جزاء)
(ش١ 2-2) (ن م 2-2)

مودرن سبورت v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,