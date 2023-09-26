الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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Omar Kamal 66'Ahmed Refat 73' (جزاء)
Allan Kyambadde 42'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

مودرن سبورت v الداخليةالنتائج والإحصائيات,