الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Arnold Eba 26'
Emam Ashour 45'Percy Tau 62'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

مودرن سبورت v الأهليالنتائج والإحصائيات,