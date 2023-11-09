الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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Abdoulaye Seck 30'
Alejandro Baena 82'Alexander Soerloth 86'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

مكابي حيفا v فياريالالنتائج والإحصائيات,