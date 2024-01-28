كأس أمم إفريقيا
team-logo
1 - 1جزاء 7 - 8
team-logo
Mostafa Mohamed 45' + 1' (جزاء)
Meschack Elia 37'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

مصر v الكونجو الديمقراطيةالنتائج والإحصائيات,