الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 1
ن م
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فيدات موريكي 7', 28'D. Rodriguez 35'
S. Bajcetic 62'
(ش١ 3-0) (ن م 3-1)

مايوركا v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,

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