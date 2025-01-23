الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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جاك بوتلاند 52' (هدف عكسي)برونو فيرنانديش 90' + 2'
C. Dessers 88'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

مانشستر يونايتد v راينجرزالنتائج والإحصائيات,