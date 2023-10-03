دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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راسموس هويلوند 17', 67'
ويلفريد زاها 23'Kerem Akturkoglu 71'ماورو إيكاردي 81'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

مانشستر يونايتد v جلطة سرايالنتائج والإحصائيات,