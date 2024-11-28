الدوري الأوروبي
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3 - 2
ن م
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أليخاندرو جارناتشو 1'راسموس هويلوند 45', 50'
H. Evjen 19'P. Zinckernagel 23'
(ش١ 2-2) (ن م 3-2)

مانشستر يونايتد v بودو / جليمتالنتائج والإحصائيات,