دوري أبطال أوروبا
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2 - 0
ن م
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L. Blindkilde 47'A. Fujino 80'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

مانشستر سيتي v هامربي آي إفالنتائج والإحصائيات,