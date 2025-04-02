الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 0
ن م
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جاك غراليش 2'عمر مرموش 29'
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

مانشستر سيتي v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,