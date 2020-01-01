مانشستر سيتي يواصل تصحيح المسار

حقق مانشستر سيتي فوزًا هامًا على حساب ضيفه فولهام بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك واصل مانشستر سيتي صحوته والعودة إلى سكة الانتصارات من أجل تعويض البداية الصعبة التي بدأ بها موسمه الحالي على مستوى منافسات البريميرليج.

الهدفان اللذان سجلهما أزرق مدينة مانشستر مانشستر جعلا وصيف البريميرليج في الموسم الماضي الأكثر تهديفاً في الدوري الممتاز منذ أن أصبح بيب جوارديولا مدرباً لمانشستر سيتي في يوليو 2016.

مانشستر سيتي سجل 400 هدفًا في هذه الفترة متفوقًا على ليفربول الذي سجل 358 هدفًا وتوتنهام الذي سجل 309 وتشيلسي الرابع الذي سجل 301.

رحيم ستيرلينج سجل هدف التقدم الأول في الدقيقة الخامسة ليضع فريقه في المقدمة ويواصل تحقيق الأرقام القياسية خلال الموسم الحالي من صناعة كيفين دي بروينه.

قدم كيفين دي بروينه 14 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2020، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة، وأكثر من ضعف أي لاعب آخر في مانشستر سيتي.

الهدف الثاني سجله دي بروينه من ركلة جزاء حصل عليها مانشستر سيتي بعد عرقلة رحيم ستيرلينج، الذي أصبح أكثر من حصل على ركلات جزاء من أي لاعب آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، وحيث لم يشهد الشوط الثاني أي جديد، انتهت المباراة على تلك النتيجة ليرتقي المان سيتي إلى المركز الرابع.