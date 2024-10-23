دوري أبطال أوروبا
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5 - 0
ن م
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فيل فودين 3'إرلينج هالاند 58', 68'جون ستونز 64'ماتيوس نونيز 88' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

مانشستر سيتي v سبارتا براجالنتائج والإحصائيات,