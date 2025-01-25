الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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جوسكو جفارديول 42'إرلينج هالاند 68'فيل فودين 87'
نوني مادويكي 3'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

مانشستر سيتي v تشيلسيالنتائج والإحصائيات,