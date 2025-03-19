دوري أبطال أوروبا للسيدات
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2 - 0
ن م
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V. Miedema 60', 89'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

مانشستر سيتي v تشيلسي للسيداتالنتائج والإحصائيات,