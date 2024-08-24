الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 1
ن م
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إرلينج هالاند 12' (جزاء), 16', 88'كيفين دي بروينه 14'
سامي سموديكس 7'
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

مانشستر سيتي v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,