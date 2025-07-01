كأس العالم للأندية
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3 - 4
انتهت
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بيرناردو سيلفا 9'إرلينج هالاند 55'فيل فودين 104'
ماركوس ليوناردو 46', 112'مالكوم 52'خاليدو كوليبالي 94'
(½ 1-0) (انتهت 2-2) (انتهت 3-4)

برعاية

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مانشستر سيتي ضد الهلالالنتائج والإحصائيات,