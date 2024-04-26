دوري أبطال إفريقيا
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0 - 1مجم 0 - 2
ن م
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Raed Bouchniba 57'
(ش١ 0-0) (ن م 0-1)

ماميلودي صن داونز v الترجيالنتائج والإحصائيات,