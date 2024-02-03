كأس أمم إفريقيا
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1 - 2
ن م
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Nene Dorgeles 71'
Simon Adingra 90'Oumar Diakite 120' + 2'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1) (و إ 1-2)

مالي v ساحل العاجالنتائج والإحصائيات,