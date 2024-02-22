الدوري الأوروبي
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3 - 1مجم 5 - 3
ن م
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بيير إيميرك آوباميانج 23'Ismaila Sarr 74'جيفري كوندوغبيا 81'
Georgiy Sudakov 12' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

مارسيليا v شاختار دونيتسكالنتائج والإحصائيات,