الدوري الفرنسي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
ماسون جرينوود 68' (جزاء)
E. Emegha 23'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

مارسيليا v ستراسبورجالنتائج والإحصائيات,