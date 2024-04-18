الدوري الأوروبي
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1 - 0مجم 2 - 2جزاء 4 - 2
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Faris Moumbagna 79'
(ش١ 0-0) (ن م 1-0) (و إ 1-0)

مارسيليا v بنفيكاالنتائج والإحصائيات,