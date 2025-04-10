الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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تياغو ألمادا 25'ريان شرقي 90' + 5'
ليني يورو 45' + 5'جوشوا زيركزي 88'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

ليون v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,