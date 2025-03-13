الدوري الأوروبي
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4 - 0مجم 7 - 1
ن م
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جيورج ميكوتادزي 14', 47'ايرنيست نواماه 37', 88'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

ليون v ستياوا بوخارستالنتائج والإحصائيات,