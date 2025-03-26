دوري أبطال أوروبا للسيدات
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4 - 1مجم 6 - 1
ن م
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M. Dumornay 46'K. Diani 54'T. Chawinga 60'A. Hegerberg 90' + 4'
K. Buehl 33'
(ش١ 0-1) (ن م 4-1)

ليون للسيدات v بايرن ميونخ للسيداتالنتائج والإحصائيات,