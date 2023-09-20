دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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ديايجو لوبز 25'
Everton 51'Thitipan Puangchan 62'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

ليون سيتي سايلورس v بانكوك يونايتدالنتائج والإحصائيات,