الدوري الأوروبي
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3 - 0
ن م
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ساشا هورفاث 25' (جزاء)Maksym Talovierov 45' + 4'Robert Zulj 77'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

لينزير أي إس ك v يونيون سانت جيلواالنتائج والإحصائيات,