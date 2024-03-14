الدوري الأوروبي
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6 - 1مجم 11 - 2
ن م
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داروين نونيز 7'Bobby Clark 8'محمد صلاح 10'كودي جاكبو 14', 55'دومينيك سوبوسلاي 48'
Veljko Birmancevic 42'
(ش١ 4-1) (ن م 6-1)

ليفربول v سبارتا براغالنتائج والإحصائيات,