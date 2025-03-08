الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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داروين نونيز 51'محمد صلاح 54' (جزاء), 88' (جزاء)
ويل سمولبون 45' + 1'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

ليفربول v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,