الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
غونكالو غيديز 19'R. Gomes 36'M. Cunha 44'
(ش١ 0-3) (ن م 0-3)

ليستر سيتي v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,