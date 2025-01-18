الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
E. Smith Rowe 48'أداما طراوري 68'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

ليستر سيتي v فولهامالنتائج والإحصائيات,