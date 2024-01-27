كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 0
ن م
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جيمي فاردي 47'Y. Akgun 72'دينيس برايت 88'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

ليستر سيتي v برمنجهام سيتيالنتائج والإحصائيات,