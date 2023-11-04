كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 1
ن م
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جو بيغوت 11' (جزاء)A. Drinan 65'R. Sotiriou 90' + 1'
جو غارنر 50'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

ليتون أورينت v كارلايلالنتائج والإحصائيات,