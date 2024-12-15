الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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T. Morente 3'N. Krstovic 44'
P. Dorgu 37' (هدف عكسي)
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

ليتشي v مونزاالنتائج والإحصائيات,