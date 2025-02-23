الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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لويس أوبيندا 45' + 2'بنيامين سيسكو 64' (جزاء)
M. Honsak 6'M. Pieringer 13' (جزاء)
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

لايبزيج v هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,

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