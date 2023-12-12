دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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Przemyslaw Frankowski 63' (جزاء)Angelo Fulgini 90' + 6'
سيرجيو راموس 79' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

لانس v إشبيليةالنتائج والإحصائيات,