الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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عدنان يانوزاي 88'
C. da Costa 70'بورخا مايورال 86'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

لاس بالماس v خيتافيالنتائج والإحصائيات,