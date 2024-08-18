الدوري الإيطالي
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3 - 1
ن م
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Valentin Castellanos 11'ماتيا زاكانيي 44' (جزاء)Giorgio Altare 81' (هدف عكسي)
Magnus Kofod Andersen 3'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

لاتسيو v فينيسياالنتائج والإحصائيات,