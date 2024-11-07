الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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أليسيو رومانيولي 45' + 5'بيدرو رودريجيز 90' + 2'
S. Eustaquio 66'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

لاتسيو v بورتوالنتائج والإحصائيات,