الدوري الأوروبي
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3 - 1المجموع 3 - 3ضربة جزاء 2 - 3
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فالنتين كاستيلانوس 21'تيجاني نوسلين 90' + 3'بولايي ديا 100'
أندرياس كلاوسن هيلميرسن 109'
(½ 1-0) (انتهت 2-0) (انتهت 3-1)

لاتسيو ضد بودو / جليمتالنتائج والإحصائيات,