الدوري الأوروبي
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1 - 1مجم 3 - 2
ن م
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أليسيو رومانيولي 77'
P. Sulc 52'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

لاتسيو v بلزينالنتائج والإحصائيات,