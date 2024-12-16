الدوري الإيطالي
team-logo
0 - 6
ن م
team-logo
هاكان تشالهان أوغلو 41' (جزاء)فيديريكو ديماركو 45'نيكولو باريلا 51'دينزل دومفريس 53'C. Augusto 77'ماركوس تورام 90'
(ش١ 0-2) (ن م 0-6)

لاتسيو v إنترالنتائج والإحصائيات,