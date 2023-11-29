دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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ياكوب يانتشر 69'
Seon-Min Moon 2'Min-Kyu Song 38'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

كيتشي v جيونبك هيونداي موتورزالنتائج والإحصائيات,