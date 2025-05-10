الدوري الإيطالي
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3 - 1
انتهت
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M. Caqueret 40'G. Strefezza 45' + 2'P. Cutrone 77'
M. Adopo 22'
(½ 2-1) (انتهت 3-1)

كومو ضد كالياريالنتائج والإحصائيات,