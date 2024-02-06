كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 1
ن م
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K. Palmer 3'C. O'Hare 50', 56'H. Wright 58'
B. Cadamarteri 10'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

كوفينتري سيتي v شيفيلد وينزدايالنتائج والإحصائيات,